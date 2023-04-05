Nice : Convers Telemarketing, figure de la RSE, change de mains

C’est une entreprise azuréenne emblématique dans le domaine tout particulièrement de la RSE qui change de mains. Convers Telemarketing, 200 collaborateurs à Nice, vient de conclure son rachat par le groupe Tersea, un opérateur Mid-market indépendant expert dans la gestion externalisée des processus métier et de la relation client, fondé à Paris par Mohamed Benyahia et Sébastien Monnier. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. (Photo DR : Ludovic Genay, Anne Cagnard, Philippe De Gibon et Eric Giot, les quatre fondateurs de Convers).

Un marché de l'Outsourcing en forte consolidation

“Dans un marché de l'Outsourcing en pleine mutation et en forte consolidation, Convers cherchait à s’unir à un acteur solide indépendant ayant de fortes ambitions de croissance”, a expliqué Philippe de Gibon, Président et Fondateur de Convers . “Les valeurs partagées avec les dirigeants, combinées à une stratégie de moyens adaptée avec de fortes synergies opérationnelles et commerciales devraient permettre au nouveau groupe de devenir un acteur incontournable du marché”.

Fondé en 1998 par Philippe de Gibon, Anne Cagnard, Eric Giot et Ludovic Genay, Convers s’est positionné d’emblée comme un acteur à valeur par ses prestations, humain par ses pratiques RH et son éthique. La société compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs sur un site de production situé à Nice, et opère pour des clients de renom dans divers secteurs (télécom, énergie, laboratoires pharmaceutiques, retail, banque, secteur public…).

Groupe Tersea : 1.400 collaborateurs sur 8 sites

Avec l’acquisition de Convers, Tersea complète son offre et renforce sa présence sur le territoire français. Cette opération lui permet de se développer sur de nouveaux secteurs d’activité grâce à un portefeuille de marques prestigieuses. Suite au rachat, le groupe emploie désormais 1.400 collaborateurs répartis sur ses 8 sites de contacts localisés en France, au Maroc et au Sénégal.

“Nous avons trouvé en Convers un partenaire qui partage notre vision et notre engagement envers la qualité, le service et l'innovation. Leur fort engagement en matière de responsabilité sociétale et leur politique précurseur en faveur de l'employabilité des seniors ont également pesé dans notre décision” a déclaré Mohamed Benyahia, Président du groupe Tersea.