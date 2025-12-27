Nice Côte d’Azur lance un programme d’accélération par la performance commerciale

La Métropole Nice Côte d’Azur lance un nouveau programme d’accélération à destination des TPE et PME innovantes du territoire, programme visant plus particulièrement à renforcer leur performance commerciale. Piloté par la Métropole et opéré par DYNERGIE / X-MAKERS, ce dispositif proposera, de février à juillet 2026, un accompagnement stratégique et opérationnel sur mesure, incluant audit commercial, plan d’action concret, retours d’expérience de dirigeants et intégration d’outils digitaux et IA. Particularité notable : le coût du programme est intégralement pris en charge par la Métropole.

Ouvert aux entreprises de plus de trois ans réalisant au moins 250.000 € de chiffre d’affaires et implantées sur le territoire métropolitain, le programme ciblera des structures en phase de structuration ou d’accélération commerciale. La clôture des candidatures est fixée au 2 février 2026 à minuit (mais il est également précisé que pour postuler, il faut envoyer son dossier de candidature avant le 6 janvier 2026 à minuit à l’adresse suivante : business@nicecotedazur.org). La sélection sera assurée par un comité d’experts.

Pour les entreprises retenues, l'opportunité aussi d’accéder à un réseau d’entrepreneurs, d’investisseurs et de financements locaux, tout en contribuant au dynamisme économique azuréen.