L'Aéroport Nice Côte d'Azur enrichit encore son offre transatlantique. American Airlines opérera dès l'été 2027 un vol quotidien direct vers New York JFK, une nouvelle route assurée en Airbus A321XLR dernière génération. Cette annonce porte à 10 le nombre de liaisons long-courrier vers l'Amérique du Nord au départ de Nice, dont 4 vers New York, et consolide le statut de premier aéroport de France hors Paris, avec désormais 8 liaisons vers les États-Unis.

Ce nouveau vol vient s'ajouter à la liaison Nice-Philadelphie, opérée par American Airlines depuis 2024, et confirme la montée en puissance de la compagnie sur la Côte d'Azur après deux étés jugés réussis. "Le lancement de cette nouvelle liaison entre Nice et New York (JFK) par American Airlines témoigne non seulement de l'attractivité croissante du marché nord-américain pour la Côte d'Azur, mais aussi de la confiance renouvelée de la compagnie aérienne", a déclaré Franck Goldnadel, président du Directoire des Aéroports de la Côte d'Azur. Du côté d'American Airlines, José A. Freig, vice-président chargé des opérations internationales et des partenariats commerciaux, évoque des retours clients "extrêmement positifs" depuis 2024 et la volonté d'offrir "encore plus d'opportunités" pour les voyages estivals.

American Airlines est la première compagnie aérienne américaine à déployer l'A321XLR, mis en service à l'été 2026. L'appareil, doté de 20 sièges Flagship Suite®, 12 sièges Premium Economy et 123 sièges en cabine principale, propose à tous les passagers une connexion Wi-Fi haut débit et un système de divertissement intégré avec connectivité Bluetooth, une expérience de vol haut de gamme pour la traversée de l'Atlantique.