L'équivalent absolu de l'Ironman dans le monde du trail running : c’est ce que représente l’UTMB dont la 5ème édition azuréenne a mis en valeur Martina Klancnik Potrc sur le 100M, Juuso Simpanen et Beliana Hilbert sur le 100K, Corentin Chouvelon et Emilia Platt sur le 20K. Des champions sacrés sur la Promenade des Anglais au terme d'un week-end qui a réuni près de 6 000 participants de 71 nationalités.

L'UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) représente l'équivalent absolu de l'Ironman dans le monde du trail running : c'est la course reine, la référence mondiale et le sommet ultime de la discipline. Le Nice Côte d'Azur by UTMB, qui s’est joué en fin de semaine dernière, l’a montré une nouvelle fois pour sa 5ème édition. Quatre jours, cinq courses et 37 communes traversées de l'arrière-pays niçois jusqu'au littoral : l’épreuve totale ! Sur les 5 920 participants, 4 930 ont franchi la ligne d'arrivée de la Promenade des Anglais, soit 16 % d'abandons. Si les Français représentaient 80,6 % des coureurs, dont 21,4 % de locaux, l'événement a attiré 71 nationalités, emmenées par la Belgique et le Royaume-Uni. (Photo DR : des séquences en pleine montagne).

"Je n'ai jamais fait une course aussi difficile"

Après les premières arrivées de vendredi et samedi, la soirée de samedi et la matinée de dimanche ont livré les derniers verdicts. Sur l'Ultra Trail Métropole Nice Côte d'Azur (100M), la Slovène Martina Klancnik Potrc s'est imposée chez les femmes en 29h25'52'', après avoir mené de bout en bout. “Je n'ai jamais fait une course aussi difficile. J'ai eu besoin de dormir dès 10 heures de course, j'ai dormi cinq ou six fois !”, a-t-elle confié à l'arrivée, devant les Françaises Nanihi Dantin (31h26'30'') et Marianne Leroux (32h03'14'').

Sur le Roubion – Nice (100K), long de 113 km pour 5 400 m de dénivelé positif, le Finlandais Juuso Simpanen l'emporte en 12h34'58'' grâce à son aisance dans les descentes, devant l'Espagnol Genis Porqueras, auteur d'une belle remontée, et l'Autrichien Dominik Matt. Chez les femmes, l'Allemande Beliana Hilbert s'impose en 15h13'30'' et se classe 17e au scratch, malgré un passage difficile à Tourrette-Levens. Elle devance Nolwen Chauvel et la Suissesse Lisa Gremaud.

Dimanche matin, le Saint-Jean-Cap-Ferrat – Nice (20K) a conclu le programme sportif. Chez les hommes, Corentin Chouvelon, triathlète venu au trail il y a un an seulement, signe sa première victoire sur le format en 1h45'55''. Il s'impose au terme d'un duel annoncé avec Morgan Le Tennier (1h47'45''), devant Léo Morgana. La course féminine s'est jouée dans un mouchoir de poche : la Britannique Emilia Platt l'emporte en 2h08'15'', devant Julie Hoareau et Aurélie Delattaignant. Les trois premières sont arrivées en moins de deux minutes.

L'ancrage de l'UTMB dans la Métropole

Au-delà des performances, cette édition anniversaire confirme l'ancrage de l'événement dans la métropole. Il a mobilisé 960 bénévoles ainsi que les communes, associations et partenaires. Son poids économique est également significatif : l'édition 2025 avait généré 10,6 millions d'euros de retombées directes, indirectes et induites. “Ce que je retiens avant tout, c'est l'engagement collectif qui a créé un lien unique entre l'arrière-pays niçois, Nice et la Méditerranée”, souligne Clément de Staël, responsable des événements UTMB World Series France.

L'édition 2026 s'est aussi distinguée par ses engagements. Les 37 dossards solidaires, tous attribués, et les dons des coureurs ont permis de collecter 21 284 euros pour les associations Mission Trekkeurs et Solidarité 06. La part des femmes progresse également : elles représentaient 21,6 % des inscrits cette année, soit 1 600 coureuses, contre 18,9 % en 2022. Elles ont bénéficié de dispositifs dédiés, dont des produits menstruels aux ravitaillements, des vestiaires séparés et une référente joignable via un groupe WhatsApp. Enfin, la préservation des sentiers a été menée avec le Parc national du Mercantour et les Parcs départementaux, à travers le dispositif BYOU (Bring Your Own Utensils), le tri des déchets et la réhabilitation des chemins.