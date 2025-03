Nice Côte d'Azur by UTMB® : le top du trail running méditerranéen

Il est annoncé comme devant devenir le plus grand événement de trail running du bassin méditerranéen : Nice Côte d'Azur by UTMB® accueillera sa troisième édition du 3 au 6 octobre et emmènera les coureurs, de la haute montagne aux rivages de la légendaire Côte d'Azur. Quatre distances sont proposées de 20 km à 100 miles, parcours à travers lesquels ils pourront découvrir les paysages variés de la métropole, du Parc National du Mercantour - haut lieu de la biodiversité avec ses lacs glaciaires et vallées alpines - aux vues panoramiques de la Côte d'Azur, en passant par une arrivée au cœur de la ville de Nice sur la célèbre Promenade des Anglais. Nice, qui s’affirme de plus en plus dans les grands événements sportifs, parie sur cette nouvelle compétition. (Photo DR).

Pour cette édition 2024, les chiffres sont déjà éloquents à un mois du départ : 6.000 inscrits représentant 77 nationalités, parcourront l’arrière-pays azuréen. Parmi les nouveautés de cette année, le parcours du 50K (54 km et 2 100m D+) reliant Èze à Nice, ainsi que l'arrivée des dossards solidaires début septembre. Ils seront vendus au profit de l’association Mission Trekkeurs, association locale fondée par des passionnés de trek, qui œuvre pour la reconstruction des sites détruits par des catastrophes naturelles. Plus de 3.000 euros ont déjà été collectés via les dons coureurs pour Mission Trekkeurs

Le week-end débutera avec un relais nocturne festif sur la Promenade des Anglais, le jeudi 3 octobre à 20h. Ouvert à tous, il se tiendra dans un format à l’américaine, chaque binôme devant compléter 10 tours de 700 mètres. Pour les plus jeunes, une course dédiée aux enfants et adolescents (de moins de 10 ans à 17 ans) est prévue le vendredi 4 octobre à 18h30 sur la Promenade des Anglais. Une initiative qui vise à encourager la pratique du sport dès le plus jeune âge, tout en leur permettant de partager l'excitation du Nice Côte d’Azur by UTMB. Tous pour le trail !