Nice : création d’un centre de compétence en impression 3D à l’IMREDD

Un centre de compétence en impression 3D pour la fabrication additive : c’est ce qu’ont créé, à travers un partenariat, Université Côte d’Azur via son Institut d’Innovation et de Partenariats IMREDD, l’OCA (Observatoire de la Côte d’Azur) et le CNRS. Il est installé dans le “Smart City Innovation Center”, un plateau de 1.400 m2 au sein de l’IMREDD dans la technopole de Nice Meridia. Les trois partenaires ont mis en commun des moyens matériels et humains afin de répondre aux demandes de plus en plus diversifiées des industriels et soutenir les projets d’accélération vers l’industrie du futur sur le territoire. (Photo DR).

L'impression 3D s'est invitée dans tous les secteurs

Les technologies liées à l’impression 3D représentent un véritable bouleversement industriel qui va immanquablement transformer et impacter les emplois liés aux secteurs d’activité concernés mais également représenter une opportunité de développement en termes d’offres et de métiers à venir ou à définir. Elles permettent de réaliser rapidement des pièces de forme complexe en petite série réduisant le temps de conception et offrent la personnalisation de la production.

De la construction de bâtiments jusqu’à l’impression de pièces pour l’aérospatial en passant par la fabrication de prothèses sur mesure ou encore la bio-impression de tissus humains, l’impression 3D s’invite dans tous les secteurs. Dans ce marché en pleine évolution, l’enjeu majeur reste l’acquisition des compétences et des connaissances qui permettront aux entreprises de se repositionner rapidement et de saisir les nouvelles opportunités offertes par la fabrication additive.

Répondre aux besoins d'acquisition des compétences

Dans ce contexte, le Centre de compétence en fabrication additive offre :

un accès à des moyens technologiques de pointe.

Une réponse aux besoins de prototypage et de micro-fabrication.

une couverture de l’ensemble de la chaîne de fabrication des pièces: conception générale, conception détaillée, industrialisation, maîtrise des matériaux, fabrication 3D, contrôle et post-traitements des pièces.

un accompagnement complet personnalisé avec des ingénieurs qualifiés.

Grâce à un parc de plus d’une trentaine d’imprimantes, les acteurs industriels et du monde de la recherche peuvent ainsi développer leurs projets et fabriquer des pièces de différents volumes et matériaux (polymères, céramique, verre et composite) suivant des technologies telles que le frittage de poudres polymères, la photopolymérisation et l’extrusion de matériaux. Toute la gamme de l'impression 3D !