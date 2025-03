Nice : Dare and Drink et Solar Cloth, bons élèves de l’export

Deux entreprises azuréennes, Dare and Drink et Solar Cloth parmi les bons élèves de la classe internationale. Elles ont été distinguées le 11 juin dernier à Nice à l’occasion des Rencontres de la Team France Export pour leur réussite à l’international (part de CA à l’export significative, activité à impact environnemental positif, choix du recrutement en V.I.E)..

Dare and Drink de Guillaume Bonnefoi remporte le trophée ‘Osez l’export’ (entreprise conseillée par Timothé Guillon, Business France). Cette société bouscule le secteur des spiritueux avec des créations dont les recettes et le marketing revendiquent le made in local et le propulsent à l’international : 70 % du chiffre d'affaires de 2022 a été réalisé sur les marchés étrangers.

SolarCloth de William Borderiele remporte le trophée “Développement responsable” (société suivie par Pierre Castelbou, CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ludovic Asso, CCI Nice-Côte d’Azur). Entreprise labellisée France 2030, sa “toile solaire” habillera l’entrée du village des athlètes aux JO de Paris 2024. Ses modules en textile avec films photovoltaïques servent aussi bien aux voiles de courses nautiques qu’aux serres agricoles, séduisent Espagne, Brésil et USA