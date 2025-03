Nice : de l’importance des Investissements Directs Étrangers sur la Côte d'Azur

C’est le rôle et l’impact des investissements directs étrangers (IDE) dans le développement économique de la région que va mettre en lumière une conférence organisée le 23 novembre à 17h30 à l’IAE de Nice. Un impact non négligeable. La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Côte d’Azur sont des pôles majeurs de l’attraction des investissements étrangers en France. En 2022, la région a enregistré un record avec 124 nouvelles implantations d’entreprises étrangères, générant 4 147 emplois.

Au programme de cette soirée, des interventions sur la promotion des IDE dans les secteurs du développement durable, une présentation des IDE dans sur la Côte d’Azur et le secteur de l’économie bleue ainsi qu’une table ronde sur les tendances des investissements internationaux, de leur impact sur la croissance économique de la région et des facteurs d’attractivité de la Côte d’Azur. La soirée sera animée par Ana Grujović, founder of Trade And Investment Promotion et Ambassadrice Alumni de l’IAE Nice,