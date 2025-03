Nice demande un département Pharmacie dans le futur campus santé d’UniCA

Un coup de main à Université Côte d’Azur dans son projet de création d’une faculté de pharmacie à Nice. C’est ce qu’a fait Christian Estrosi, qui a sollicité le soutien des Ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. “Le projet prévoit la création d’un département Pharmacie au sein du futur campus santé d’UniCA (réorganisé prochainement au cœur du quartier Saint Jean d’Angely)” écrit le président de la Métropole. “La mise en place du Département est souhaitée dès 2024 pour aboutir à une première promotion de 40 places non prélevées sur le numerus clausus de la faculté de Pharmacie d'Aix-Marseille Université”.

“L’ouverture de ce département de pharmacie, pour laquelle le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a donné un premier avis favorable, répondrait à une demande forte de l’ensemble des filières pharmaceutiques (officinale, hospitalière, biologie, industrielle et recherche) du territoire et favoriserait une approche intégrative et interprofessionnelle de la santé”. Et de souligner qu’”actuellement Nice, l’une des 12 premières villes de France, fait exception sur le territoire national en ne possédant pas de faculté de pharmacie au sein d’Université Côte d’Azur, pourtant dotée de toutes les grandes formations médicales et paramédicales”.