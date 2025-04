Nice : un dispositif de sécurité géant pour le Sommet mondial de l’Océan

A l’échelle mondiale, la 3ᵉ Conférence des Nations-Unies sur l’Océan (UNOC) que Nice accueillera du 9 au 13 juin, sera le plus grand sommet jamais organisé sur ce thème de la protection des océans. Événement diplomatique majeur, il réunira plus de 70 délégations internationales, dont plusieurs chefs d’État (les présidents Emmanuel Macron pour la France et Lula da Silva pour le Brésil sont déjà annoncés). Le coeur du sommet se tiendra notamment autour du port Lympia, dans le centre de congrès semi-provisoire mis en place dans un temps record, avec un dîner diplomatique prévu au Negresco. (Photo DR : la zone bleue autour du Port Lympia).

Le tragique souvenir de l'attentat de la Prom'

Ce sommet va avoir lieu à quelques centaines de mètres de la Prom’. Un symbole aussi. Elle porte le souvenir douloureux d’un attentat au camion qui a fait, voilà bientôt 9 ans, 86 morts et plus de 400 blessés. Un attentat pour lequel les faiblesses du plan de sécurité avaient été mises en cause. Aussi, présentées hier par le préfet Hugues Moutouh sur le départ pour Paris, les mesures de sécurité de ce sommet exceptionnel se veulent à la hauteur de l’événement et tiennent compte de la triste expérience passée. Hugues Moutouh n’a d’ailleurs pas manqué de parler de Nice comme "d'une ville martyr marquée par le terrorisme" et l'attentat, reste l'une des deux menaces prise en compte par les services de sécurité.

Un dispositif de sécurité comparable à celui des JO de Paris

C’est donc un dispositif de sécurité XXL, comparable à celui des Jeux Olympiques de Paris, qui sera mis en place. Environ 4.000 agents seront mobilisés quotidiennement, avec la présence du GIGN, du RAID, de tireurs d’élite, d’unités anti-drones et d’une surveillance aérienne et maritime renforcée. Le tout sera coordonné depuis un centre de commandement unique situé à la préfecture. Deux menaces principales sont anticipées : outre la menace terroriste, les actions contestataires de groupes radicaux susceptibles de perturber les discussions.

Deux périmètres de sécurité définis

Deux périmètres ont été définis : une zone bleue, totalement fermée au public et sécurisée, englobera le port et ses abords du 7 au 13 juin. Elle sera placée sous autorité de l’ONU mais sécurisée par la France. Les habitants de cette zone feront l’objet d’enquêtes administratives, tandis que la colline du Château et une partie du port seront fermées. Une zone verte plus souple, incluant le Palais des Expositions et le Centre Universitaire Méditerranéen, permettra un accès contrôlé du public à certaines conférences. Malgré les mesures, les autorités promettent des nuisances limitées pour les Niçois : transports maintenus, commerces ouverts, circulation globale préservée.

Sécurité maximale sans "vitrifier" la ville

Le préfet Hugues Moutouh a insisté sur le fait que Nice deviendra durant cette période la ville la plus sécurisée de France. L’objectif est d’assurer un niveau de sûreté maximal sans "vitrifier" la ville, en préservant la vie locale autant que possible. Le dispositif prévoit également une vigilance accrue dans les transports et à la frontière italienne pour prévenir toute tentative d’intrusion ou d’actes malveillants. Nice, qui a déjà accueilli G20 et sommets européens, ne veut pas manquer cette nouvelle étape que représente le sommet de l’UNOC.