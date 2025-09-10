Nice : le DoubleTree by Hilton s'agrandit à Iconic

Ouvert en juillet 2024 dans le majestueux bâtiment Iconic, près de la gare Thiers, l'hôtel DoubleTree by Hilton va s'agrandir avec quinze chambres supplémentaires et passera de 105 à 120 chambres. Cette extension se fera sur une partie du bâtiment (750 m2) encore libre en dessous de la salle de sport Metropolitan, ce qui portera la surface totale de l'établissement à 6.000 m2. Cinq nouvelles suites de 40 à 50 m2 seront aménagées ainsi que dix chambres standards. Les travaux d'aménagement devraient être terminés au printemps 2026. Pour ce nouvel Hilton, qui affiche de bons taux d'occupation depuis son ouverture, l'occasion de répondre à la demande.