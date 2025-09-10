Fermer le menu
10 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice : le DoubleTree by Hilton s'agrandit à Iconic

Ouvert en juillet 2024 dans le bâtiment futuriste Iconic, au coeur de Nice, l'établissement va s'agrandir et passer de 105 à 120 chambres.

Ouvert en juillet 2024 dans le majestueux bâtiment Iconic, près de la gare Thiers, l'hôtel DoubleTree by Hilton va s'agrandir avec quinze chambres supplémentaires et passera de 105 à 120 chambres. Cette extension se fera sur une partie du bâtiment (750 m2) encore libre en dessous de la salle de sport Metropolitan, ce qui portera la surface totale de l'établissement à 6.000 m2. Cinq nouvelles suites de 40 à 50 m2 seront aménagées ainsi que dix chambres standards. Les travaux d'aménagement devraient être terminés au printemps 2026. Pour ce nouvel Hilton, qui affiche de bons taux d'occupation depuis son ouverture, l'occasion de répondre à la demande.

