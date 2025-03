Nice : DSI et transformation digitale à la conférence du CIPMed

“DSI et transformation digitale : comment se replacer au centre du jeu”, c'est le thème qui a été retenu pour la conférence et le dîner du Club Informatique ou CIPMed qui réunira le 6 juin à 17 heures au Centre d’Entraînement et de Formation de l’OGC Nice, les décideurs de l’informatique de Provence Côte d’Azur (DSI Directions des systèmes d’informations, RSI Responsable des systèmes d’information, RSSI Responsables de la sécurité et des systèmes d’informations, CDO Chief Digital Officer ou Direction de la Transformation Digitale, CIO Chief Information Officer….). La DSI doit s'impliquer pleinement dans la démarche de transformation et se positionner au coeur de la transformation. C’est ce qui lui permettra de jouer pleinement son rôle stratégique et devenir un véritable partenaire.

Dans cette ligne, le débat eera animé par Christophe Legrenzi et modéré par Samuel Masson, avec les témoignages des Guest Speakers Christian Rivero, DSI OGC Nice ; Sabrina Drouet, Responsable Stratégie IT de PROBTP Groupe ; Vincent Salard, DSI CIO Ubaldi Groupe. La soirée débutera par une visite du centre d’entrainement