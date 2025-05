Nice : une “école de production” ouverte au Campus Sud des Métiers

Une École de production “Je Fabrique Mon Avenir” a été inaugurée hier au Campus Sud des Métiers à Nice à l’occasion d'un 2ème Spring Tech entièrement dédié au secteur industriel. Portée par l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et soutenue par la Fondation TotalEnergies, cette école forme gratuitement aux métiers de l’électricité et de l’électromécanique des jeunes de 15 à 18 ans, sans condition de diplôme. (Photo DR : lors de l'inauguration au Campus Sud des Métiers).

Installée dans le campus au 13 avenue Simone Veil, cette école de production offre une formation concrète dans un secteur en forte demande. Grâce à un atelier de 300 m² entièrement équipé, des salles de cours et un espace de vie, elle permet aux jeunes d’apprendre les gestes techniques du métier, de contribuer à la performance énergétique des bâtiments et de maîtriser les normes de sécurité en vigueur.

Les Écoles de Production appliquent une pédagogie du "faire pour apprendre", qui place la production pratique au cœur de la formation. En petits groupes de 12, les élèves sont encadrés par un Maître-Professionnel et travaillent sur de véritables commandes, pour des clients industriels de la région. Chaque semaine, ils suivent 35 heures de formation, dont au moins 21 heures en atelier. L’année peut se conclure par un stage de 2 à 3 semaines dans une entreprise partenaire, renforçant ainsi l’ancrage dans le monde professionnel.

“Dans une métropole comme celle de Nice Côte d’Azur, où les enjeux de transition énergétique sont majeurs — électrification des mobilités et de l'économie — elle permettra de former localement des jeunes à un métier d’avenir” a souligné lors de l’inauguration Jean-Michel Diaz, Directeur régional de TotalEnergies. L’occasion pour lui de rappeler que, depuis 2018, la Fondation TotalEnergies soutient le développement des Écoles de production aux côtés de la Fédération Nationale des Écoles de Production (FNEP), avec l’ambition de multiplier par quatre le nombre d’établissements pour porter le réseau à 100 écoles d’ici 2028.