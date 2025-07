Nice Ecovallée : top départ pour le “Démonstrateur de la ville durable”

En ces temps de canicules à répétition, il est possible de s’interroger : quels chemins emprunter pour une ville durable, celle qui pourra allier exemplarité environnementale, sociale et développement économique. C’est ce chemin qui sera exploré à Nice” avec le projet “Parc Méridia : la ville productive, point d’équilibre entre développement social, économique, territorial et environnemental”. (Photo DR : une projection du futur EcoQuartier Parc Méridia et de son grand jardin).

Six actions innovantes

Opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre du programme France 2030 “Démonstrateurs de la Ville Durable”, le projet est piloté par l’EPA Nice Écovallée avec la Métropole Nice et UniCA via l’IMREDD. Il entre désormais en réalisation. C’est ce top départ qui a été donné vendredi dernier à l’IMREDD avec la signature de la convention de financement entre l’EPA Nice Écovallée et la Banque des Territoires de ce démonstrateur qui prend place au sein du futur ÉcoQuartier Parc Méridia.

Le projet comprend 6 actions innovantes avec un objectif : faire de Parc Méridia un modèle réplicable et un laboratoire d’excellence environnementale et d’innovation. Il s'agit d'intégrer dans un quartier mixte des actions concrètes en matière de régénération des sols, d’agriculture urbaine, de gestion locale de l’énergie ou encore de mobilité intelligente, au service d’un territoire résilient, durable et productif.

Les six projets financés :

Utiliser des techniques de design des politiques publiques pour repenser et renforcer la concertation

Générer et déployer l’économie productive dans un milieu urbain dense au sein d’un ilot démonstrateur

Construire une filière de l’agriculture urbaine et péri-urbaine

Structurer une filière d’économie circulaire autour des matériaux de terre

Reconstituer et réactiver biologiquement les sols

Développer un outil de modélisation pour optimiser les mobilités liées aux activités économiques de la ZAC

"Une nouvelle façon de penser la ville de demain"

Située à l’ouest de Nice, cet écoquartier de 64 hectares dont 20 hectares pour le Grand Parc Paysager de la plaine du Var s’installera sur des terrains déjà artificialisés. Il est prévu pour accueillir 5.430 logements dont 35% de logements sociaux, générer 6.000 emplois avec des activités économiques productives, des commerces et services de proximité et des équipements publics structurants, tant scolaires (écoles, crèche), que socio-culturels (centre d’animation) et sportifs.

La renaturation de certains espaces est déjà engagée comme l’entrée nord du grand parc paysager de la plaine du Var qui sera prochainement inaugurée. Au calendrier, lancement des ateliers de concertation par thématique en 2025, déploiement du réseau de géothermie, lancement des appels à projet exploitants (bâtiment à mixité d’usage, agriculture urbaine, plateforme de terres) en 2026. Le début du chantier des premiers îlots et espaces publics est prévu en 2027.

“Le démonstrateur Parc Méridia va bien au-delà de la réalisation classique d’un projet urbain. Il incarne une nouvelle façon de penser la ville de demain, avec ses citoyens, au sein d’un modèle de développement économique cohérent avec les enjeux sociaux et environnementaux”, estime Xavier Latour, président de l’EPA Nice Écovallée. “Ce projet est une réponse concrète aux défis du 21e siècle, parmi lesquels la ville du quart d’heure, dont l’ambition est de réduire la pollution en proposant tous les services essentiels dans un rayon de 15 minutes à pied ou en vélo”.