Nice : #ENTREP 24 sur le thème "Ensemble pour un territoire responsable"

“Ensemble pour un territoire responsable” : c’est le thème retenu pour #ENTREP24, les Entreprenariales 2024 qui auront lieu le 21 novembre de 9 à 18 heures au stade Allianz Riviera à Nice. Sur cette thématique forte, à travers deux villages d'entreprises (Territoire responsable et Services aux entreprises) seront proposées à chaque acteur du territoire des solutions pour réussir collectivement à réduire son empreinte carbone, et intégrer la question environnementale dans l’ensemble de ses activités, processus et organisations. Plus de 5.000 visiteurs sont attendus à cette journée de rencontres et d’échanges organisée par l’UPE06 pour les entrepreneurs azuréens.

A noter parmi les conférences, ateliers de la journée, deux temps forts :