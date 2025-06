Nice : les Entrepreneuriales 2025 dans leur nouveau format

Un nouveau départ va se jouer pour les Entrepreneuriales, demain, jeudi 25 juin de 9 à 19 heures au Stade Allianz Riviera de Nice. Ce sera d’abord la première fois qu’elles se tiendront en juin, au tout début de l’été, pour ne pas phagocyter le salon IBT (Industrie, Bâtiment, Tech) qui monte en puissance et qui est programmé début octobre à Grasse. Ensuite, il s’agira d’une première fois pour la nouvelle équipe UPE06, sortie des élections début juin avec un salon qui sera d'ailleurs couplé au passage de relais entre Pierre Ippolito et Franck Cannata, le nouveau président. (Photo DR : les intervenants de gauche à droite, le général Pierre de Villiers, Laura Fessel et Arnaud Montebourg).

Enfin, ce sera également la première d’un concept largement révisé. Proche du format de la REF, la Rencontre des Entrepreneurs de France qu’organise le Medef, les nouvelles Entrepreneuriales ont augmenté en taille. Sur le thème du "Courage", la 24ème édition du grand salon des dirigeants d'entreprises de la Côte affiche 3.000 m2 d'exposition dont 700 m2 sur le parvis du stade. Elle est structurée autour de sept villages thématiques (Mobilité et Transports, Attractivité et Territoires, Prévention et santé…) afin de mieux fédérer en "familles" d'activité et créer des synergies entre acteurs complémentaires. Le nombre de stands a ainsi été pratiquement doublé et permet à 165 exposants d'être présents.

Autre nouveauté : la mise en place d'une grande scène au milieu de la pelouse du stade comme l'avait fait avec succès le CJD l'an dernier lors de la rencontre sur l'IA du vivant. Trois personnalités y interviendront tout au long de la journée sur ce thème du Courage : le général Pierre de Villiers, le matin à 11 heures ; la championne olympique Laura Flessel, en début d'après-midi 14h30 ; puis à 17h30, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, dans un face à face avec Pierre Ippolito qui s'annonce passionnant. Place aussi demain à ces Entrepreneuriales élargies qui se chargent de rassembler encore plus complétement toutes les filières économiques azuréennes.