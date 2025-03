Nice : Estrosi et Ciotti s'écharpent sur la hausse de la fiscalité locale

Le vote du budget niçois lors du Conseil municipal d'hier matin a de nouveau ouvert le débat sur la situation financière de Nice entre le maire Christian Estrosi et son principal opposant, Eric Ciotti. Hier matin, le conseil a voté un relèvement de taux de 5,68 points pour la taxe foncière (soit plus de 20% à payer compte tenu de l'augmentation des bases de près de 4% liée à l'Etat), de 6,19 points pour les propriétés non bâties et de 4,05 points pour les résidences secondaires.

Le maire de Nice, cité par Nice-Matin, a rappelé qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de la fiscalité locale en 15 ans et que la ville a "le niveau de fiscalité le plus bas de France". Ce n'est pas l'avis d'Eric Ciotti. Pour bien le faire savoir, le député a organisé en soirée au Sheraton une réunion publique pour "fustiger la spirale infernale de la dette" et démontrer que la hausse de la taxe foncière votée dans la matinée n'était en fait qu'un aveu d'échec dû à une mauvaise gestion de Nice. C'est ce qui, pour lui, a conduit à un endettement démesuré de 2,4 milliards d'euros qui serait atteint à la fin de l'année auquel s'ajoute la dette "cachée" d'1 milliard d'euros que représente la construction d'Haliotis 2 et la rénovation du centre de traitement des déchets de l'Ariane. Et de marteler que Nice et la Métropole seraient désormais les plus endettées de France avec un poids de 4.700 euros par habitant. Plus qu'à Paris. Et le président de LR de railler dans une formule choc que "Monsieur Estrosi a réussi à faire mieux que Madame Hidalgo".