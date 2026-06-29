Après une première édition européenne qui a rassemblé près de 18 000 passionnés, le géant mondial du jeu de combat augmente sa capacité d'accueil et revient du 9 au 11 octobre au Palais des Exposition avec un line-up élargi à 8 jeux dont 2XKO en compétition officielle pour la première fois au monde.

Fort du succès phénoménal de sa toute première édition européenne, l'Evo France fait son grand retour au Palais des Expositions de Nice les 9, 10 et 11 octobre 2026. L'annonce, faite depuis la scène de Las Vegas, a immédiatement enflammé la communauté du versus fighting : pour ce deuxième opus, l'événement passe à la vitesse supérieure avec un line-up de huit disciplines, incluant trois nouveautés très attendues. Aux côtés des incontournables Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear: Strive, Granblue Fantasy Versus: Rising et Fatal Fury: City of the Wolves, le public découvrira pour la première fois à l'échelle européenne le cross-over MARVEL Tōkon: Fighting Souls et l'univers d'Avatar Legends: The Fighting Game, tandis que 2XKO fera sa toute première apparition mondiale au sein d'un tournoi officiel.

Cette deuxième édition s'appuie sur un bilan 2025 exceptionnel, qui a fait de Nice la capitale européenne du jeu de combat : 17 900 visiteurs réunis sur trois jours, 93 nationalités représentées, 3 500 compétiteurs sur scène et une audience digitale historique de 1,7 million de viewers uniques, avec un pic à 199 000 spectateurs simultanés. Face à cet engouement qui avait conduit à des guichets fermés l'an dernier, l'organisation a entièrement repensé les espaces du Palais des Expositions pour proposer 1 000 places supplémentaires par jour.

Pour Bertrand Amar, président de N.E.O, société organisatrice de l'événement, cette édition 2026 s'inscrit dans une dynamique de croissance, avec davantage de joueurs, de visiteurs et de compétitions officielles, complétées par une sélection de tournois communautaires sur d'autres titres emblématiques de la scène. Même enthousiasme du côté de Stuart Saw, PDG de RTS, société mère de l'Evo, qui salue la place rapidement acquise par Nice comme terre d'accueil internationale des jeux de combat, et de Rick Thiher, directeur général de l'Evo, pour qui cette nouvelle édition offre aux joueurs du monde entier de nouvelles occasions de se mesurer à l'élite mondiale du versus fighting.