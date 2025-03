Nice : ExactCure sombre avec Quantum Genomics

Une bien mauvaise nouvelle pour la biotech niçoise ExactCure (20 personnes), et son jumeau numérique dédié à la prise de médicaments. Dans un point sur sa situation financière publié hier soir, Quantum Genomics a annoncé qu'elle “a déposé ce jour une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Paris” et “a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.” Ce qui rebondit sur sa filiale ExactCure. “Simultanément, la société Exactcure a également procédé au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire”, est-il ajouté. (Photo DR).

Une biotech prometteuse et largement primée

Pour la startup fondée en janvier 2018 à Nice par Fabien Astic, Frédéric Dayan et Julien Bénito, c’est aussi la fin d’un projet prometteur et d’un beau “mariage” inauguré en décembre 2023 avec Quantum Genomics, une société à mission qui a pour vocation de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de la santé. ExactCure portait beaucoup de promesses. La biotech avait en effet été salué à maintes reprises et avait remporté de nombreux prix validant sa technologie. Fabien Astic, avec ce projet avait été lauréat des prestigieux concours i-Lab puis i-Nov, et la startup avait entre autres remporté maintes distinctions (7ème concours Digital in Pulse d’Huawei, startup de l’année des trophées 2020 de l’Eco Nice-Matin, Concours French IoT du groupe La Poste…). Elle avait pu aussi nouer des partenariats et collaboration avec des groupes pharmaceutiques comme UPSA.

Le beau mariage avec Quantum Genomics

Elle recherchait des investisseurs pour assurer sa croissance quant est venue l’option Quantum Genomics. Cette société à mission avait perdu son projet phare : un médicament pour le traitement de l’hypertension qui n'a pu être validé. Elle cherchait donc un nouveau projet innovant à soutenir. La healthTech niçoise ExactCure, de son côté, avait un projet solide mais avait besoin de financements pour le développer. Le rapprochement envisagé en décembre s’est concrétisé en avril dernier, mais apparemment n’a pas donné les fruits escomptés.

Une recherche d'investisseurs qui n'a pas abouti

Quantum Genomics explique en effet que, suite à l'échec en phase III de l'étude REFRESH sur le firibastat dans le domaine de l’hypertension artérielle résistante en octobre 2022, elle avait restructuré ses effectifs et sa dette fournisseur au cours de l'année dernière, afin de pouvoir réaliser un repositionnement de son activité. Elle a ainsi bénéficié le 24 avril 2024 d'une opération d'apport des titres de la société ExactCure, lui permettant de détenir 100 % des titres. Depuis ce rapprochement elle finance l'activité de sa filiale en attendant que celle-ci réalise un chiffre d'affaires plus significatif. Dans ce contexte, poursuit Quantum Genomics, plusieurs négociations ont été engagées avec des investisseurs pour réaliser une levée de fonds permettant de couvrir ses besoins de trésorerie et ceux de sa filiale ExactCure. Des négociations qui n'ont pas abouti et ont conduit à la situation actuelle : une liquidation qui s'annonce inévitable.

Et maintenant ?

Pour les dirigeants d’ExactCure, c’est la difficulté de faire décoller assez vite le chiffre d’affaires de la société qui explique ce crash et bien sûr l'échec d'une nouvelle levée de fonds. Reste maintenant l'hypothèse d’une reprise des activités de la société ou de sa propriété intellectuelle. Mais le dossier semble toutefois difficile comme semble l'indiquer la fin du communiqué. "L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que, compte-tenu du montant des passifs de la Société et de la valeur estimée des actifs, les produits éventuels de cession d'actifs ne devraient pas permettre de versement aux actionnaires de Quantum Genomics", est-il signalé en conclusion. Pas forcément encourageant.