Nice : l’extension de l’hôpital Pasteur 2 bientôt livrée

Bientôt la “livraison” de l’extension de l’hôpital Pasteur 2. C’est ce qui a été annoncé par Christian Estrosi, président de la Métropole, lors d’une récente visite de chantier pour la présentation des voeux au personnel du CHU de Nice. Un grand projet. Cette extension représente un investissement de 145 M€ pour porter la superficie totale de l’établissement à 130.000 m² et renforcer significativement son offre de soins. (Photo DR).

L’achèvement des principaux travaux est prévu pour fin février. Viendra ensuite la mise en service progressive des nouveaux services à partir de mai 2025, pour un plein fonctionnement espéré en septembre de la même année a-t-il été précisé. Cette extension permettra de proposer au total 537 lits d’hospitalisation complète, 81 places d’ambulatoire en médecine et 40 en chirurgie.

L’infrastructure comprendra 30 salles de bloc opératoire, dont une salle hybride équipée de technologies de reconstruction 3D, destinée à améliorer la précision des interventions grâce à une vision à 360° des organes et des voies d’accès. Un caisson hyperbare dernière génération, le plus grand d’Europe, viendra également compléter l’équipement high-tech de l’hôpital, renforçant la capacité de prise en charge de pathologies complexes comme les accidents de décompression, les intoxications au monoxyde de carbone ou les embolies gazeuses.

Au-delà des infrastructures, le CHU de Nice met l’accent sur la recherche et l’innovation, avec notamment le développement du futur Institut Hospitalo-Universitaire RespirERA, spécialisé en pneumologie et en oncologie. Dans ce cadre, l’hôpital pourra accueillir plusieurs Fédérations Hospitalo-Universitaires (FHU) et déployer des projets de recherche de pointe comme le RHU Rebone, qui vise à concevoir des implants et prothèses personnalisés en impression 3D pour la reconstruction osseuse.

Enfin, la gouvernance hospitalière évolue vers un modèle décentralisé, où les chefs de pôles médicaux sont étroitement associés aux décisions stratégiques, gage d’une plus grande réactivité et d’une meilleure adéquation entre les besoins du terrain et la gestion de l’établissement. Cette extension, qui touche à sa fin va consolider la position du CHU de Nice en tant que centre de référence alliant excellence médicale, recherche de haut niveau et équipements de pointe, au service du territoire et au-delà.