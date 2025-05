Nice : un fabuleux spectacle de drones promis en l’honneur de l’UNOC

Un fabuleux spectacle de drones nous est promis vendredi 6 juin en soirée dans le ciel de la Prom’. A l’occasion bien sûr de cet événement exceptionnel qu’est le sommet de l’UNOC et de l’accueil de chefs d’Etat, maires, scientifiques du monde entier, la ville a prévu un ballet lumineux inédit avec 2.025 drones. Un nombre record qu’elle déclare comme jamais atteint en Europe. La chorégraphie sera réglée par la société la société Dronisos pour un spectacle dans le fil de celui qui avait été créé pour la Grande arrivée du Tour de France l’été dernier.

En prélude, Christian Estrosi a annoncé un “before musical” mettant à l’honneur la “French touch” avec deux DJ français : Agoria, présent lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et Cassius, pilier de la musique électronique française. Durant 2 heures, ils joueront chacun leur tour les morceaux les plus iconiques de leurs répertoires mais proposeront aussi un set unique en back-to-back (B2B) soit un set où les 2 DJ seront ensemble derrière les platines. Musique à partir de 20h30 et ballet de drones à 22h46. Gratuit, “of course”.