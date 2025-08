Nice : face à l’urgence climatique, Cyril Dion fait salle comble

C’est une conférence événement qu’organisait jeudi dernier au Parc Phoenix le CJD de Nice (Centre des Jeunes Dirigeants) avec Cyril Dion. Elle a tenu ses promesses. Le réalisateur des célèbres films documentaires Demain (2015) et Animal (2021), compagnon de route de Pierre Rahbi et de ses “colibris”, a fait salle comble. (Photo DR : Cyril Dion et les animateurs du CJD de Nice lors de cette soirée mémorable.)

Malgré l’encombrement du carnet événementiel de mai, plus de 300 dirigeants et dirigeantes du CJD Nice et tous les réseaux d’entrepreneurs de la Côte d’Azur s’étaient mobilisés pour passer “d’un Monde à l’Autre” (thème de la soirée), passer enfin à l’action face à l’urgence climatique. Parmi eux, aux côtés du CJD, à citer le réseau Entreprendre, Initiative Nice Côte d’Azur, les Entreprises de la Vallée du Paillon, Bouge Ta Boîte, Entre-Head, réseau GERME, UCC Grand Sud, 60.000 Rebonds Sud et bien sûr l’UPE06.

Poète, écrivain, réalisateur et militant écologiste engagé, Cyril Dion a exhorté son auditoire à changer son logiciel démocratique, économique et sociétal pour répondre au dérèglement mondial du climat, comparant la situation à celle d’une guerre mondiale. Conscient que “le monde économique va plus vite que le politique”, il a exhorté les entreprises à être des locomotives de ces transformations et à devenir “des lobbyistes d’intérêt général”.

Après la conférence introduite par Maxime Massiera, président du CJD Nice, et animée par Sophie Radisse, la responsable du Comité de Pilotage “Planète” de la section, et plus d’une heure de questions / réponses, les entrepreneurs présents ont pu faire la connaissance des réseaux de la transition écologique pour insuffler concrètement les évolutions nécessaires dans leur entreprise et leur écosystème. Une Côte d’Azur très mobilisée à travers notamment Passeport Transition 06, Immaterra, la Fondation Nice Université Côte d’Azur, EA EcoEntreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie….