Nice : Festival Play Azur au bonheur des geeks et de la pop culture

La pop culture sous toutes ses coutures et le bonheur des geeks sur 14.000 m2 au Palais des Expositions à Nice : c'est ce que promet la 6ème édition du Festival Play Azur les 6 et 7 mai prochains. Au programme 130 stands de créateurs, d'associations, d'exposants, quelque 300 animations gratuites autour de la K-Pop, de Just Dance, de l'univers Star Wars, des ateliers d'origami, un photocall Starter Things, des zones de jeux et bien d'autres événements. Six univers différents seront proposés pour une immersion : Youtube et cinéma : vulgarisation scientifique ; comics, manga, BD : Asie avec un focus Japon ; Jeux Vidéo ; médiéval / Steampunk. Un Festival Cosplay est également à l'affiche dimanche après-midi. Sans oublier une pléiade d'invités prestigieux sur les deux jours comme Nicolas Gabion alias Chevalier Bohort, prince de Gaunes dans la série Kaamelott.

