Nice : la fête pour célébrer les 200 ans de la Prom’

La “Prom” de Nice fête ses 200 ans ! Pour ce bicentenaire de la mythique Promenade des Anglais, tout un week-end de fête est programmé. Les Niçoises et les Niçois sont notamment invités ce samedi 31 août à 19h dans le jardin Albert 1er à fêter les 200 ans autour d’un gâteau d’anniversaire géant. Mais les festivités anniversaires débuteront dès 13 heures au jardin Albert 1er par "Brunch'péro blanc des Frenchy" sur un "dress code" blanc, apéro qui se prolongera jusqu'au soir. (Photo DR : l'affiche du bicentenaire).

“La Promenade des Anglais a été ouverte le 23 janvier 1824 aux Niçois et aux visiteurs, au premier rang desquels Lewis Way, grand mécène et inventeur de la Promenade des Anglais” rappelle Christian Estrosi, maire de Nice. “D’un chemin modeste et peu emprunté, elle est devenue une des plus belles avenues du monde. En 200 ans “le camin dei Inglés” s’est transformé en avenue majestueuse bordée de palmiers et de maisons aux architectures bigarrées. Encore aujourd’hui, elle évolue, en respectant les préceptes établis par le Consiglio d’Ornato.”

Si la Prom’ reste marquée à jamais par l’épouvantable drame du 14 juillet 2016, elle s'impose plus que jamais comme un merveilleux lieu de rencontre populaire, magnifique fenêtre sur le bleu de la mer qui inspire les artistes. Le symbole même de "Nissa la Bella".

Les festivités, dont le ton avait été donné le 20 juillet dernier par un spectacle de 1.500 drones, commencent ce soir et se poursuivront jusqu’au lundi 2 septembre.