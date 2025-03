Nice fête les “Victoires du Sport”

La 13e édition des “Victoires du Sport”, évènement qui met à l’honneur l’ensemble du sport niçois, qu’il soit amateur ou professionnel, aura lieu le 13 février à partir de 17h30 au Palais Nikaia à Nice. Plus de 3.000 personnes sont attendues pour cette soirée qui promet des surprises, avec des spectacles haut en couleur, la mise à l’honneur de plus de 450 championnes et champions de toutes disciplines sportives, et des nouveautés avec des remises de prix pour des Niçoises et des Niçois qui ont brillé au travers du sport dans des rubriques d’innovation, de santé, d’économie ou de recherche.