Nice : feu vert au projet RespiREA de centre d’excellence contre les maladies respiratoires

Bonne nouvelle pour le secteur santé azuréen : le CHU de Nice, Université Côte d’Azur, Inria et l’Inserm ont été présélectionnés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour la fondation d’un nouvel Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) à Nice. C’est une reconnaissance à la fois de l’excellence de l’écosystème santé azuréen et des travaux de l'équipe du professeur Hofman (CHU de Nice et Inserm) qui, en 2014, avait fait la "Une" des magazines scientifiques avec la découverte des “cellules sentinelles” pour la détection précoce du cancer du poumon. (Photo DR : le CHU de Nice, hôpital Pasteur).

Une triple thématique : santé respiratoire, environnement et vieillissement

La nouvelle de cette sélection a été annoncée mardi par le président de la République Emmanuel Macron. Dans le cadre du plan "Innovation Santé 2030" doté de 7,5 Md€, dont 1,7 Md€ pour la recherche biomédicale, ce sont 12 nouveaux IHU et 4 nouveaux bioclusters qui seront créés. A Nice, ce projet d’IHU, baptisé RespiREA, est axé sur une triple thématique : la santé respiratoire, l’environnement et le vieillissement.

Porté par le professeur Paul Hofman, responsable du laboratoire de pathologie clinique et expérimentale, le professeur Charles-Hugo Marquette, pneumologue et cancérologue au CHU de Nice et plus d’une centaine de chercheurs d’UCA, d’Inria et de l’Inserm et de médecins du CHU, le dossier avait été défendu le 2 février 2022 devant un jury international à l’ANR par une délégation niçoise. Il avait alors été sélectionné et primé à hauteur de 20 M€.

Une dernière étape encore à franchir

Ce nouveau pôle d’excellence vise à mieux lutter contre les pathologies respiratoires, intégrant un contexte général de dégradation de l’environnement qui s’accélère (réchauffement climatique, pollution atmosphérique, allergène). Il sera dédié à plusieurs maladies : la broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO), les fibroses, la mucoviscidose et les cancers pulmonaires. Une dernière étape reste encore à franchir pour sa concrétisation : début février 2024, un passage devant un jury international à l’ANR.

Christian Estrosi : "un projet de recherche, d’enseignement et d’innovation sur les maladies respiratoires

“Accueillir un Institut Hospitalo-Universitaire à Nice est une première” a souligné Christian Estrosi, maire de Nice et président du Conseil de surveillance du CHU. “La Métropole Nice Côte d’Azur, 5ème Métropole de France, avait une Université IDEX qui était jusqu’alors la seule à ne pas porter d'IHU.”

“Les thématiques liant santé respiratoire, environnement et vieillissement sont au cœur de nos politiques de santé publique et d’aménagement”, rappelle-t-il également. “Notre projet Institut Hospitalo-Universitaire baptisé RespirERA est un projet de recherche, d’enseignement et d’innovation sur les maladies respiratoires. Il porte une ambition nationale et internationale autour d’une approche personnalisée et participative dans lequel le patient sera au cœur du dispositif”.