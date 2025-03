Nice : les FinTechs dans la révolution des services financiers et assurantiels

Tout savoir sur “Les FinTechs comme Vecteurs d’Innovation”. A l’occasion de la French FinTech Week, une demi-journée de conférences sur ce thème est organisée le 16 octobre de 14 à 18 heures au 480 Promenade des Anglais à Nice par la société Active Asset Allocation. Il y sera question du rôle clé des FinTechs dans la révolution des services financiers et assurantiels. Cet événement, ancré dans la dynamique régionale PACA, mettra en lumière les entreprises locales tout en explorant les synergies entre les FinTechs et les grandes institutions, et sur la manière dont l'innovation peut s'intégrer au sein de ces deux entités pour stimuler leur croissance et favoriser leur capacité d'innovation.

Au programme :

Ouverture par Alain Clot (Président et co-fondateur de France FinTech)

(Président et co-fondateur de France FinTech) Table ronde : Plateformisation des services financiers et de l'assurance animée par Fabienne Konik (Partner, EY) avec la participation de Michel Andignac (Directeur Général, Carac), Léonard Cox (CEO, TidyUp) et Jacques-Yves Merelle (Responsable Solutions Techniques, Active Asset Allocation)

animée par (Partner, EY) avec la participation de (Directeur Général, Carac), (CEO, TidyUp) et (Responsable Solutions Techniques, Active Asset Allocation) Flash Talk sur la Biodigitalisation dans le secteur financier avec la participation de Marie-Nathalie Jauffret , experte en biodigitalisation

avec la participation de , experte en biodigitalisation Table ronde : Comment les FinTechs peuvent-elles accélérer l'adoption de l'IA ? animée par Nicolas Bentolila (Product Owner, iPepper) avec la participation de Daniel Collignon (Consultant Senior et ancien Directeur Général de Spirica et UAF Life Patrimoine), Hala Najmeddine (Directrice de la Recherche et Docteure en IA, Active Asset Allocation), Julien Van Quackebeke (CEO, All4Test) et Nadia Khedrougui (CEO, Kheops).

animée par (Product Owner, iPepper) avec la participation de (Consultant Senior et ancien Directeur Général de Spirica et UAF Life Patrimoine), (Directrice de la Recherche et Docteure en IA, Active Asset Allocation), (CEO, All4Test) et (CEO, Kheops). Flash Talk surprise

Table Ronde : FinTechs et Grandes Institutions : un duo gagnant pour sa stratégie de croissance animée par Sophie Elkrief (Partner, Andera Partners) avec la participation de Pierre Ippolito (Président, UPE06), Pierre Joubert (Directeur Général, Région Sud Investissement), Jean-Louis Duverney Guichard (Fondateur et Managing Partner, NewCo Corporate Finance) et Adina Grigoriu (Présidente et fondatrice, Active Asset Allocation)

animée par (Partner, Andera Partners) avec la participation de (Président, UPE06), (Directeur Général, Région Sud Investissement), (Fondateur et Managing Partner, NewCo Corporate Finance) et (Présidente et fondatrice, Active Asset Allocation) Discours de clôture et Cocktail Networking

Gratuit. Sur inscription