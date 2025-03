Nice : Firecell lève 6,6 M€ pour démocratiser la 5G industrielle

C’est une startup niçoise qui promettait et qui tient ses promesses sur le créneau de la démocratisation de la 5G industrielle. Firecell, lauréate du programme French Tech 2030 en juin dernier dans la catégorie "Maîtrise des technologies numériques souveraines et sécurisées", annonce aujourd’hui une levée de 6,6M€. Un tour de table en fonds propres mené par Ventech et Matterwave Ventures, accompagnés par le fonds Digital Venture de Bpifrance et Bouygues Telecom Initiative.

La 5G pour les entreprises industrielles de toutes tailles

Dans les usines françaises, explique Firecell, à peine 3 % des communications sont sans fil. Sa solution 5G offre une simplicité d'installation et d'utilisation sans précédent, ainsi qu'une stabilité exceptionnelle, même dans les environnements industriels les plus difficiles. En réduisant l'empreinte des technologies 5G pour qu'elles fonctionnent sur des serveurs standard et grâce à des partenariats stratégiques avec des fabricants renommés, la startup permet aux entreprises industrielles de toutes tailles d'ouvrir la voie à une industrie intelligente.

Un point important. Alors que la France et les pays européens s'engagent dans la réindustrialisation de leurs territoires, les télécommunications joueront plus que jamais un rôle crucial dans la création de systèmes souverains et sécurisés permettant la numérisation des industries de toutes tailles sur tous les territoires.

Déployer le premier service industriel 5G As A Service en Europe

Fondée en 2021, peu après l'ouverture de fréquences mobiles dédiées aux entreprises par les régulateurs dans une vingtaine de pays, Firecell a déjà de gros clients. Lauréate du plan d'accélération 5G du gouvernement avec un premier cas d'usage sur une ligne de production Stellantis, elle peut se targuer aujourd’hui de 75 clients comme SNCF, Airbus, Thales, Fives, l'armée américaine, le département américain de l'énergie, ID Logistics, Campus Schwarzwald, Team Henri Fabre...

C’est dans ce contexte de fort développement qu’elle a conclu ce tour de table destiné à accélérer le déploiement du premier service industriel 5G As A Service en Europe.

Plus en détail, les fonds levés seront utilisés pour :

Développer une nouvelle gamme de produits avec de nouvelles fonctionnalités telles que la géolocalisation et la protection contre les cyber-attaques.

Déployer l'offre de Firecell en Europe, notamment en Allemagne, premier marché industriel européen, où la startup implante une filiale.

Recruter une quinzaine de personnes (commerciaux, R&D, etc.).

Une solution développée à Nice avec Eurecom Sophia

Développée à Nice en collaboration avec le laboratoire de recherche Eurecom à Sophia Antipolis, la solution 5G de Firecell promet une efficacité inégalée en matière de communications mobiles, couvrant des entrepôts et des centres logistiques de plus de 30.000 mètres carrés avec moins de 5 points d'accès 5G. En outre, elle garantit un niveau de sécurité inégalé grâce au cryptage natif des communications et à la compatibilité avec tous les terminaux industriels modernes.

Pour Claude Seyrat, cofondateur et directeur général de Firecell, cette levée de fonds va nous permettre “d'offrir aux entreprises industrielles une connectivité de pointe pour répondre à leurs besoins croissants en matière de communication et de gestion des données." Directeur d'investissement senior chez Bpifrance Digital Venture, Gwenaël Hamon met en avant la réindustrialisation par l'innovation, l'un des objectifs prioritaires de Bpifrance. Et d’affirmer son soutien à “une entreprise qui a développé une technologie de rupture permettant de nouveaux cas d'usage dans les usines et les entrepôts, inaccessibles avec les technologies existantes”.