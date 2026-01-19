Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

19 janvier 2026, par Rédaction

Nice : flash sur le jeu vidéo avec LEVEL TWO

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Après LEVEL UN l’an dernier, place à LEVEL TWO, un événement majeur qui réunira l’écosystème niçois du jeu vidéo les 28 et 29 janvier au Hub de l’Innovation.

L’industrie du jeu vidéo passe à la vitesse supérieure sur la Métropole Nice Côte d’Azur avec LEVEL TWO, un événement majeur qui se tiendra les 28 et 29 janvier au Hub de l’Innovation (61-63 avenue Simone Veil, 06200 Nice). En janvier 2025, LEVEL ONE avait permis de réunir les acteurs de la filière jeu vidéo à Nice pour célébrer la dynamisation de l’écosystème local. Une première édition couronnée de succès.

LEVEL TWO débutera par une soirée d’inauguration le mercredi 28 janvier à 18h30, avec buffet et animations, puis se poursuivra sur toute la journée du jeudi 29 janvier de 8h30 à 19 heures avec des tables rondes, des keynotes, des invités prestigieux et une série de master classes organisées par l’école ISART Digital. Un événement dédié aux développeurs, graphistes, étudiants, ou simplement amateurs de jeu vidéo

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil