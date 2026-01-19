Nice : flash sur le jeu vidéo avec LEVEL TWO

L’industrie du jeu vidéo passe à la vitesse supérieure sur la Métropole Nice Côte d’Azur avec LEVEL TWO, un événement majeur qui se tiendra les 28 et 29 janvier au Hub de l’Innovation (61-63 avenue Simone Veil, 06200 Nice). En janvier 2025, LEVEL ONE avait permis de réunir les acteurs de la filière jeu vidéo à Nice pour célébrer la dynamisation de l’écosystème local. Une première édition couronnée de succès.

LEVEL TWO débutera par une soirée d’inauguration le mercredi 28 janvier à 18h30, avec buffet et animations, puis se poursuivra sur toute la journée du jeudi 29 janvier de 8h30 à 19 heures avec des tables rondes, des keynotes, des invités prestigieux et une série de master classes organisées par l’école ISART Digital. Un événement dédié aux développeurs, graphistes, étudiants, ou simplement amateurs de jeu vidéo