Nice : flash sur le futur de l’habitat urbain à l’IMREDD

Explorez le futur de l’habitat urbain : c’est sur ce thème que vont plancher à Nice pendant deux jours, les 10 et 11 juillet, 30 acteurs du changement et innovateurs au cours d’un atelier international organisé par l'Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable (IMREDD) de l'Université Côte d'Azur, via sa Chaire "User eXperiences for Smart Life : Home & Mobility" (UX), en collaboration avec le réseau "EVOLVE" du Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS). Cet atelier vise à explorer, expérimenter et tester les futurs probables des villes et des habitations humaines. (Photo DR : l'affiche de l'événement).

Il part d’un constat. Nous vivons aujourd'hui à l'époque d'une planète endommagée, marquée par "l'âge de l'homme" : l'Anthropocène. Par nos activités, nous avons considérablement modifié la Terre, lui infligeant des changements et des défis considérables. Nous vivons à une époque où la crise environnementale s'accélère, l'économie s'effondre, les pandémies futures semblent inévitables, les inégalités se creusent et l'humanité ne parvient pas à réagir et à agir de manière juste, responsable et durable. L'avenir réserve des défis majeurs à l'humanité. L'habitat humain, c'est-à-dire les villes, les quartiers et les habitations du futur, est l'un des sujets les plus importants à traiter.

Réparti sur deux jours, cet événement permet de passer de l'état d'esprit "ce qui est" à l'état d'esprit "ce qui devrait être", en soulignant la puissance des études prospectives en tant qu'outil d'apprentissage, d'exploration, de réaction (aux futurs habitats humains probables) et d'innovation. L'objectif est d’appliquer les scénarios développés par le projet "Future Human Habitat" de la Chaire User eXperiences for Smart Life (UX) de l'IMREDD, et par les idées issues de la réunion initiale d'EVOLVE, à des contextes urbains locaux, tels que le quartier du Parc Meridia à Nice et d'autres lieux similaires à travers l'Europe, grâce à l'intelligence collective et à des ateliers ethnographiques. Une restitution finale de l’événement aura lieu jeudi après-midi à l’IMREDD.