Nice : les forains s'installeront devant Ikea

Les forains ont gagné leur bras de fer contre la ville de Nice. Pour les fêtes de fin d'année, Nice ne leur proposait qu'un des parkings des MIN Saint-Augustin sur lesquels ils avaient été cantonnés l'an dernier et qui ne leur convenait pas (ils estiment que cet emplacement leur avait fait perdre 60% de leur chiffre d'affaires). Les forains demandaient de poser leurs 80 attractions sur un parking proche du stade Allianz Riviera et menaçaient de bloquer la place Masséna si cet emplacement leur était interdit. La Préfecture a tranché. Pour éviter tout débordement et respecter la liberté du commerce, elle a réquisitionné un terrain de la Métropole, face au parking Ikea. Ce n'est le terrain que convoitaient les forains, mais ils se sont déclarés satisfaits et s'y installeront dès demain samedi.