Nice : formation pour croupiers au casino Barrière Le Ruhl

Une formation est organisée au casino Barrière Le Ruhl - Nice par Cerus Casino Academy, école de croupiers numéro 1 en France, qui s’occupe du recrutement et de la formation des croupiers débutants. Cette formation accessible, avec ou sans diplôme, sera dispensée avant une embauche au sein d’un casino de la Côte d’Azur. Dans le cadre de ce recrutement, une réunion d’information et de sélection est organisée directement au casino Barrière de Nice, jeudi 12 octobre à 14 heures. La formation se déroulera du jeudi 2 novembre au jeudi 18 janvier 2024 au sein du casino Barrière Le Ruhl - Nice. Elle est prise en charge à 100% par le Pôle Emploi et l’AFDAS pour les demandeurs d’emploi via le dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC).