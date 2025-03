Nice : Forum de l’Alternance

Véritable tremplin vers l’emploi, le contrat en alternance permet de suivre une formation et d’acquérir une expérience professionnelle en entreprise. Pour en faire la promotion auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi et du grand public, France Travail et ses partenaires se mobilisent du 13 au 17 mai autour d’une semaine dédiée à l’alternance. Jobs dating, forums, webinaires, réunions d’informations, rencontres avec les centres de formation et les entreprises, salon de recrutement en ligne… : plus de 90 événements permettront aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de découvrir les opportunités liées à cette modalité de formation et de valoriser les nombreux secteurs et les entreprises accessibles en alternance

A Nice, sera ainsi organisé un Forum de l’alternance le 16 mai de 9 à 11 heures au 61-63 avenue Simone Veil à l'agence France Travail de Nice ouest. Cette troisième édition du Forum de l'alternance réunira 14 employeurs et 12 organismes de formation ainsi que la chambre des métiers. Des offres de formation sont proposées du CAP à BAC + 5 dans tous les secteurs dont le numérique, le e-commerce, le marketing, la communication. 130 postes en alternance à pourvoir. Inscription

A noter aussi que la région Provence Alpes Côte d'Azur organise un salon en ligne ALTERNANCE pour permettre à tous d’accéder à de nombreuses opportunités d’emploi (https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2651)