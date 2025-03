Nice : Forum de l’alternance d’UCA

Université Côte d’Azur organise le Forum de l’alternance (de Bac à Bac+5), jeudi 12 mars de 13 à 17 heures, sur le campus Saint-Jean d'Angely à Nice pour aider les étudiants à trouver une formation ou une entreprise en alternance pour la rentrée 2024. Plus de 50 entreprises seront présentes pour proposer des contrats. L’offre de formation en alternance (licences professionnelles, B.U.T et Masters) sera également présentée par les Instituts et Écoles Universitaires de Recherche d’Université Côte d’Azur. Les équipes pédagogiques, les conseillers d'orientation et les partenaires de l’Université (APEC, NQT, FACE06, FORMASUP-MED, UIMM) accueilleront les visiteurs pour faire le bon choix pour leur parcours d’études supérieures. Les anciens diplômés partageront leurs conseils et leurs retours d'expériences.

Université Côte d’Azur compte plus de 2.300 étudiants en apprentissage et contrats professionnels répartis dans plus de 60 formations.