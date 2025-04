Nice : Forum des métiers de protection de la population

Le deuxième forum des métiers de protection de la population se tiendra le vendredi 25 avril de 9h30 à 18 heures au Parc Phoenix. Organisé par la Ville de Nice, en collaboration avec la Direction de la Prévention de la Délinquance, il vise à faire découvrir les professions dédiées à la sécurité et à la protection des citoyens. Ouvert à tous, il s’adresse plus particulièrement aux collégiens et aux lycéens ainsi qu'aux jeunes issus de l’école de la seconde chance ou repérés par les associations partenaires de la Ville de Nice. En un seul et même lieu, ils pourront aller à la rencontre de représentants de la Police Municipale, la Police Nationale, l’Armée de l’air et de l’espace, la Marine nationale, l’Armée de terre, la Légion étrangère, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes, et de bien d’autres organismes et associations.

Cette année, un focus est également fait sur la sécurité routière et notamment sur les risques associés lors de la consommation de produits psychoactifs. A cette occasion, l’accès au parc sera gratuit.