Nice : le Forum OSE pour entreprendre au féminin

3è édition pour le Forum OSE. Cet événement qui se charge de booster l’entrepreneuriat féminin se tiendra le 6 février de 9 à 18 heures au Musée National du Sport à Nice. Organisé par la CCI Nice Côte d'Azur, il s’adresse aux porteuses de projet ou cheffes d’entreprise et leur propose des échanges, des ateliers et un concours de pitch pour soutenir leurs ambitions et élargir leur réseau. Sur le thème de “3,2,1 Osez!” le Forum OSE 2025 propose une journée rythmée par plusieurs temps forts :

Table ronde : “L’esprit sportif au service de l’entrepreneuriat”

Ateliers pratiques : sessions sur la création d’entreprise, la gestion financière ou le développement personnel.

Concours de pitch : l’occasion de défendre son projet et d’assister à des présentations inspirantes.

Village des partenaires pour échanger avec des experts et explorer des solutions adaptées à vos besoins.