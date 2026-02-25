Nice : la Gare du Sud entame sa nouvelle vie

La Gare du Sud a officiellement rouvert ses portes jeudi 19 février 2026 dans une nouvelle configuration, sous le nom de Halle de la Découverte. Inaugurée en fin de journée lors d’un vernissage en présence d’élus et d’acteurs culturels locaux, cette réouverture marque un tournant pour ce site emblématique du quartier Libération. Elle intervient après la fermeture, fin 2025, de la halle gourmande Mediterraneo et la reprise en main du lieu par la Ville de Nice. (Photo DR : le vernissage de l'exposition immersive "Leonard de Vinci" marque le début de la nouvelle vie de la Gare du Sud).

Dès les premiers jours, le public découvre un espace déjà vivant, avec une première exposition, un café central et des espaces d’échanges, même si l’ensemble du projet montera en puissance progressivement tout au long de l’année. La nouvelle vocation est déjà nettement affirmée : faire de la Gare du Sud un équipement culturel structurant pour Nice, pensé comme une "Halle de la Découverte" ouverte à tous, au croisement de la culture, de la transmission et de la vie de quartier.

Le projet repose sur plusieurs piliers : un lieu de vie du quotidien, la valorisation d’un patrimoine protégé, la cohésion locale et une offre culturelle diversifiée, innovante et accessible. Parmi les espaces annoncés figurent un grand espace d’exposition (patrimoniale, contemporaine, immersive et interactive), des espaces documentaires pour adultes et jeunesse intégrant une bibliothèque Raoul-Mille repensée, une artothèque, une ludothèque, une BDthèque, un fablab ainsi qu’une cuisine pédagogique dédiée à la gastronomie niçoise.

La programmation de lancement s’ouvre avec l’exposition immersive “Léonard de Vinci, à la croisée des Arts et des Sciences”, présentée du 20 février au 5 juin 2026. Un café culturel central doit servir de point d’ancrage aux rencontres, ateliers et événements, avec une montée en charge de la programmation dans les prochains mois. À partir de septembre 2026, l’arrivée de l’Atelier de Cuisine Niçoise viendra renforcer le volet patrimonial et pédagogique autour de la cuisine locale, avec cours et démonstrations.

Avec cette nouvelle formule, la Gare du Sud change profondément de modèle. Le concept de halle gourmande / food court laisse place à un centre culturel pluridisciplinaire, où la restauration devient un complément plutôt qu’un moteur. L’ambition affichée est de faire du site un lieu d’appropriation par les habitants, notamment les familles et les jeunes publics, avec une forte dimension éducative et un accès gratuit ou très abordable. Un repositionnement qui pourrait redéfinir durablement le rôle de la Gare du Sud dans la vie culturelle niçoise.