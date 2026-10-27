Nice Grand Ouest en débat au Club Éco Nice-Matin
Le 3 novembre, une table ronde interrogera l’avenir du quartier en tant que "hub tertiaire du futur, international, durable et connecté".
Le Club Éco Nice-Matin organise le mardi 3 novembre, à 17 h 30, une conférence intitulée "Nice Grand Ouest, le hub tertiaire du futur : international, durable et connecté". La table ronde se tiendra au Radisson Hotel Nice Airport, 24 rue Costes-et-Bellonte, au cœur de ce secteur en pleine mutation qui s’étend autour de l’aéroport et de la plaine du Var. Elle sera animée par Karine Wenger, journaliste économique à Nice-Matin. Relayé par Team Nice Côte d’Azur auprès de son réseau, l’événement est ouvert sur inscription.