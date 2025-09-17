Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

17 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice : la grande braderie s’ouvre demain

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Plusieurs centaines de commerces niçois participent à partir de demain et jusqu’à samedi soir à la 8ème édition de la grande braderie de Nice. L’occasion d’acheter local à petits prix.

La Grande Braderie Niçoise est de retour les 18, 19 et 20 septembre pour une 8ème édition. Organisée par la Ville de Nice, en étroite collaboration avec les commerçants, leurs associations représentatives et Nice Shopping, l'opération sera suivie par des centaines de commerces niçois qui vont à nouveau déballer devant leur boutique et proposeront des articles à prix réduit. Alors que le pouvoir d’achat se dégrade, une occasion d’acheter local, au meilleur prix.

Le lancement de l’opération se fera demain jeudi à 11h45 place Magenta, en présence du maire de Nice.Chaque année, une carte interactive permet de savoir quels commerces participent à cette grande braderie de rentrée.

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil