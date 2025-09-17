Nice : la grande braderie s’ouvre demain

La Grande Braderie Niçoise est de retour les 18, 19 et 20 septembre pour une 8ème édition. Organisée par la Ville de Nice, en étroite collaboration avec les commerçants, leurs associations représentatives et Nice Shopping, l'opération sera suivie par des centaines de commerces niçois qui vont à nouveau déballer devant leur boutique et proposeront des articles à prix réduit. Alors que le pouvoir d’achat se dégrade, une occasion d’acheter local, au meilleur prix.

Le lancement de l’opération se fera demain jeudi à 11h45 place Magenta, en présence du maire de Nice.Chaque année, une carte interactive permet de savoir quels commerces participent à cette grande braderie de rentrée.