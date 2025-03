Nice grandit : 356.603 habitants et +1,6% en un an

Nice continue de gagner des habitants. Selon les dernières données publiées par l'INSEE, à fin 2022, la population totale de Nice atteint 356.603 habitants, contre 351.011 en 2021. Au total, ce sont 5.592 Niçois(es) supplémentaires qui se sont installés dans la Ville entre 2021 et 2022 (+1,6%). Ces chiffres indiquent une nouvelle accélération de la dynamique démographique de Nice. Entre 2020 et 2021, elle avait gagné environ 5.000 habitants, ce qui représente une augmentation de 1,3%. Sur six ans, entre 2017 et 2022, Nice a gagné près de 14.000 habitants (+4%), dont une bonne part dans les deux dernières années 2021 et 2022.