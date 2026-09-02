Plus de 20 000 inscriptions dont 10.000 nouveaux abonnés ont été enregistrées depuis fin juillet chez Lignes d'Azur à l’annonce de la gratuité des bus et tramways pour les seniors de plus de 65 ans à partir du 1er septembre.

Depuis ce 1er septembre 2026, les bus et tramways Lignes d'Azur sont gratuits pour les seniors de plus de 65 ans, conformément à la mesure annoncée en mai dernier par Éric Ciotti, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur. L'ouverture des inscriptions, dès la fin juillet, avait aussi provoqué une véritable ruée devant l'agence commerciale de l'opérateur, boulevard Dubouchage : plus de 20 000 dossiers ont déjà été déposés, dont la moitié émanent de nouveaux usagers du réseau.

Interrogé sur un possible engorgement du réseau aux heures de pointe, Bertrand Gasiglia, président de Lignes d'Azur, s'est voulu rassurant, misant sur des horaires de déplacement différents entre retraités et actifs. Pour rappel, les seniors souhaitant bénéficier de cette gratuité doivent constituer un dossier (carte d'identité, justificatif de domicile, photo d'identité), disponible sur le site de Lignes d'Azur.