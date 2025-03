Nice : le Groupe Ragni se renforce en Amérique du Nord

Une nouvelle étape à l’international pour le Groupe Ragni. Installé à La Gaude, le spécialiste des solutions d'éclairage public renforce sa présence en Amérique du Nord en s'associant à Experience Brands, un leader américain dans la commercialisation de solutions d'éclairage haut de gamme. Cette collaboration stratégique donne naissance à une coentreprise, Ragni Group North America, basée en Caroline du Sud. Cette nouvelle entité centralisera les fonctions administratives, commerciales et marketing, tandis que Ragni Lighting, la filiale américaine existante à Denver, se concentrera sur l'innovation et l'expertise industrielle. Cette réorganisation, est-il expliqué, vise à optimiser les synergies entre les deux partenaires et à accélérer la croissance du groupe sur le marché nord-américain. (Photo DR : atelier du groupe Ragni).

Cette alliance fait suite à une première collaboration réussie en décembre 2023, lorsque le Groupe Ragni a acquis la marque allemande Hess auprès d’Experience Brands, tout en laissant à ce dernier les droits de distribution sur le continent américain. Cette opération a renforcé les relations entre les deux entreprises et les a incitées à approfondir leur partenariat. Ensemble, elles partagent une vision commune d'innovation et d'expansion, avec l'objectif de répondre aux besoins des collectivités locales en matière d'éclairage public et de transition énergétique.

Jean-Christophe Ragni, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Ragni, et Chris Stockton, CEO d'Experience Brands, soulignent l'importance de cette alliance pour accélérer la croissance et renforcer la présence des produits du groupe sur le marché nord-américain. Le partenariat repose sur une mutualisation des forces de vente, des compétences techniques et des visions stratégiques des deux entreprises. L'objectif, soulignent-ils, est de créer une empreinte durable sur ce marché tout en renforçant les liens commerciaux et humains entre les deux entités.

Fondé en 1927, le Groupe Ragni est une entreprise familiale spécialisée dans l'éclairage public et les technologies connectées, présente dans 60 pays avec près de 30 distributeurs. Experience Brands, quant à elle, est reconnue pour son expertise dans la fabrication de solutions d'éclairage premium et son engagement envers l'innovation et la durabilité. Ce partenariat s'inscrit dans la mission du groupe niçois de faciliter l'accès à la lumière tout en respectant la biodiversité et en accompagnant les territoires dans leur transition énergétique et écologique.