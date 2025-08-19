Nice : Horus Pharma (ophtalmologie) accélère au Proche et Moyen-Orient

Deuxième laboratoire ophtalmologique indépendant en France, le niçois Horus Pharma accélère à fond à l'international en renforçant sa présence au Proche et Moyen-Orient. Déjà implanté dans plus de 30 pays, il a annoncé récemment la signature de huit nouveaux accords de distribution couvrant la Tunisie, le Liban, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Oman. Une étape stratégique qui positionne cette région comme un levier majeur de croissance pour les années à venir.

Le marché de l’ophtalmologie au Proche et Moyen-Orient est actuellement en pleine expansion. Estimé à trois milliards de dollars en 2024 les projections le portent à 4,5 milliards d’ici 2032. La dynamique est portée par le vieillissement de la population, la hausse des maladies oculaires comme la cataracte ou la DMLA, mais aussi par l’adoption rapide de nouvelles technologies médicales, de l’intelligence artificielle à la télémédecine. Dans ce contexte, Horus Pharma entend mettre en avant le savoir-faire français et proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux.

“Cette région diverse et en plein développement représente pour nous un axe majeur, dans lequel nous souhaitons faire rayonner l’expertise française en santé oculaire”, commente Nicolas Claret, directeur international. “Cette implantation dans neuf pays de la région illustre une étape clé de la stratégie d’internationalisation du groupe. De manière globale, l’export est un levier de développement essentiel pour Horus Pharma”. Avec déjà 15 % de son chiffre d’affaires réalisé hors de France, l’entreprise ambitionne de doubler cette part d’ici trois ans, grâce à une approche agile combinant filiales, joint-ventures et accords de distribution ciblés.

Fort d’un portefeuille de 70 produits couvrant médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires, Horus Pharma compte aussi s’appuyer, pour son développement international, sur l’excellence française en matière de rigueur scientifique et de qualité industrielle. Cette stratégie a déjà porté ses fruits : le laboratoire a enregistré une croissance de 43 % entre 2020 et 2023 et a réalisé un chiffre d’affaires de 107 M€ en 2024. Avec 250 collaborateurs et une présence renforcée sur plusieurs continents, Horus Pharma confirme aujourd’hui son ambition de devenir un acteur incontournable de la santé oculaire à l’échelle mondiale.