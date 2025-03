Nice : un hôtel 4 étoiles à la place de la halle de la Buffa

Un hôtel 4 étoiles qui sera le plus grand de Nice avec 358 chambres viendra remplacer la halle de la Buffa fermée depuis des années sur le boulevard Gambetta, en plein centre Nice. Resté longtemps en discussion, ce projet de reconstruction de l’ancienne halle marchande a enfin abouti avec il y a quelques jours la signature d’un Permis de Construire accordé à la société de gestion APICAP. Une signature qui s’est faite après plusieurs mois d’échanges entre la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur et l'architecte des Bâtiments de France. (Dessin © Jean-Paul Gomis Architecture).

Érigée en 1925, la halle de la Buffa avait connu une dégradation progressive au fil des décennies, explique la ville de Nice. En 2007, elle avait cédé l’îlot de la Buffa à la SAS CAMAX, mais les travaux n’ont jamais débuté en raison de la faillite de cette société. Le projet définitif porté par APICAP, objet du permis de construire accordé le 14 février 2025 prévoit ainsi :

Un grand hôtel 4 étoiles de 358 chambres,

Un supermarché en rez-de-chaussée d’une surface de vente de 1.000 m²,

Un parking souterrain sur deux niveaux,

Un bâtiment de grande qualité et harmonieux, signé par le cabinet niçois d’architecture de Jean-Paul Gomis, respectant les prescriptions architecturales au sein du périmètre UNESCO de Nice en tant que site patrimonial remarquable.

Pour Christian Estrosi, le projet “s'inscrit dans la continuité des opérations de redynamisation et d’embellissement du Boulevard Gambetta et la réalisation des trames vertes en centre-ville. Nous avons intégré la réalisation d’une venelle piétonne intérieure hermétique à la circulation des véhicules, afin de relier à pied et de manière agréable les axes Buffa et Joffre.” Avec la création d’un nouvel hôtel 4 étoiles de grande capacité, il se place également dans la dynamique plus large de montée en gamme de l’offre hôtelière niçoise, pour accompagner la croissance du tourisme d’affaires et de loisirs de la Métropole. Il s’ajoute aux investissements récents dans l’hôtellerie haut de gamme niçoise avec l’Anantara Plaza Nice Hôtel, l’Hôtel Double Tree by Hilton, l’Hôtel du Couvent, l’Hôtel Palais Ségurane, le Mama Shelter,…