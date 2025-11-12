Nice : l’Hôtel du Couvent classé dans les 50 meilleurs hôtels du monde

Nice, qui a monté en gamme son hôtellerie ces dernières années, compte désormais un hôtel 5 étoiles classé dans les 50 meilleurs hôtels du monde par The World’s 50 Best Hotels 2025. Il s’agit de l’Hôtel du Couvent placé en 27ème position dans un classement établi par 800 experts internationaux de l'hôtellerie. Cette place est d’autant plus remarquable qu’elle a été obtenue un an à peine après son ouverture dans le Vieux-Nice, au pied de la colline du château. “Cette reconnaissance vient couronner notre toute première année d’ouverture”, s’est aussi réjoui Pierre-Marie Ragon son directeur.

Dans ce classement prestigieux, l’Hôtel du Couvent se trouve évidemment en bonne compagnie. Si la première position est tenue par le Rosewood Hong Kong, trois autres palaces français (des hôtels parisiens de prestige) sont listés dans le Top 30 : le Bristol (19e), le Cheval Blanc (21e), l’Hôtel de Crillon (23e). Dans ce classement 2025, l’Hôtel du Couvent a même devancé, une icône de la Côte d’Azur : l’Hôtel de Paris Monte-Carlo (36e).

“Les amateurs d’hôtels tomberont à genoux devant ce sanctuaire du design rustique-chic : un ancien couvent du XVIIᵉ siècle transformé en hôtel de charme sur la Côte d’Azur”, s'emballe The World’s 50. “Ce projet est signé par l’un des hôteliers les plus en vue de France, Valéry Grégo, et s’inscrit dans le portefeuille du groupe Perseus Hotels, déjà à l’origine du vibrant Le Pigalle à Paris et de Les Roches Rouges à Saint-Raphaël”. Et de rappeler que l’hôtel de 88 chambres ouvert en 2024 après une rénovation de 84 millions de livres sterling, “a su préserver l’esprit de sérénité du couvent tout en le réinventant avec un raffinement contemporain”.

Ce qui a été apprécié tout particulièrement par les experts ? Le respect de l’architecture originelle dans une version résolument moderne. “Les anciennes cellules des religieuses ont été métamorphosées : alcôves, sols en terre cuite, cheminées et voûtes ont été restaurés et sublimés. Les murs sont revêtus d’un enduit à la chaux aux tons chauds, les meubles réalisés à partir de bois récupéré lors des travaux et associés à des antiquités françaises et italiennes.”

Ils ont apprécié aussi les jardins en terrasse du cloître aménagés sous la direction du paysagiste Tom Stuart-Smith, lauréat du Chelsea Flower Show, le spa souterrain inspiré des thermes romains, la piscine intérieure, la gastronomie. Bref, l’Hôtel du Couvent a séduit. Il a pu faire ainsi son entrée dans la cour des grands et vient positionner Nice dans l’excellence internationale.