Nice : IA, éthique et droit pour les entreprises

“IA, éthique et droit au cœur des préoccupations des entreprises” a été retenu comme thème pour le prochain IAfterwork organisé par la Maison de l'Intelligence Artificielle. Il se tiendra le lundi 16 juin de 18h30 à 20h00 à la CCI Nice Côte d'Azur (Carabacel, Nice). Sur cette thématique, ce 3e rendez-vous abordera les préoccupations actuelles des entreprises face à l’IA : quels enjeux éthiques et juridiques en entreprise ? ; que pouvez-vous faire ou ne pas faire avec une IA ? ; comment intégrer les principes du RGPD, de l’IA Act, ou du droit d’auteur dans vos usages quotidiens ? ; quels outils concrets mobiliser pour garantir une IA responsable et conforme dans vos projets ?

Pour répondre à ces questions, deux experts animeront cette session interactive : Marjorie Billaud, responsable du Pôle Transition Numérique de la CCI et Me Paul Nicoud, avocat en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et des données personnelles.