Nice : Ifremer met la science au coeur de l’UNOC3

Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan, Ifremer sera au coeur de l’UNOC3 à Nice, la troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan, et mettra la science au cœur de la décision politique pour l’Océan. En prélude au sommet du 9 au 13 juin, l’Institut organisera avec le CNRS, du 3 au 6 juin à Nice, le congrès scientifique One Ocean Science (OOSC) qui réunira 2 000 experts du monde entier pour éclairer les décisions politiques à venir. Le premier congrès scientifique jamais adossé à une conférence diplomatique, A partir du 2 juin et jusqu’au 12 juin, Ifremer proposera également une série d’initiatives et d’événements pour mobiliser les décideurs politiques, les acteurs du monde maritime, la communauté scientifique et la société civile, autour des grands défis océaniques. (Photo DR : le Thalassa, navire fétiche d’Ifremer, sera au port de Nice en tant qu’ambassadeur des sciences océaniques).

Placé sous le signe de l'action (“Science for Ocean action”), l’OOSC adressera des recommandations concrètes, fondées sur les connaissances scientifiques, aux chefs d’État et de gouvernement lors de l’UNOC3. Ces recommandations seront aussi partagées avec l’ensemble de la communauté internationale ; elles exhorteront à faire de l’océan une priorité dans les stratégies de développement durable, à soutenir les solutions basées sur la science et à accroître le financement des recherches océaniques. À bord du Thalassa, navire de la Flotte océanographique française qu’il opère, l’Ifremer accueillera également des rencontres à destination des décideurs politiques, des acteurs du monde maritime et des représentants de la communauté scientifique internationale pour les mobiliser face aux défis océaniques

Dès le 2 juin, et tout au long de l’OOSC et de l’UNOC3, l’Ifremer proposera des expériences immersives au palais des expositions de Nice, rebaptisé La Baleine pour la circonstance. La Baleine constituera la “zone verte “ de l'UNOC, accessible à tous sur inscription. Lieu immersif et convivial d’une surface de 10 000 m², elle abritera une dizaine de pavillons thématiques proposant des événements et une programmation éducative, culturelle et artistique. L’Ifremer y présentera les dernières avancées technologiques en matière de connaissance et de surveillance des océans. Au programme : des jeux, des ateliers éducatifs (Mon lopin de mer, Débattre sans se battre, Phenomer) et un voyage poétique dans les abysses, avec le spectacle Spluj.

L’Ifremer se mobilise également auprès des jeunes. Le 12 juin, à bord du Thalassa est organisée une journée dédiée à la jeunesse avec visite du navire, rencontres, expériences scientifiques, animations ludiques et interactives. L’UNOC3 lui donnera aussi l’occasion de plusieurs opérations de sensibilisation auprès des jeunes français et étrangers intéressés par les enjeux de préservation de l’Océan.