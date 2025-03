Nice : imprimerie centenaire, Pierotti & Léger franchit un nouveau cap

L’imprimerie familiale centenaire Pierotti & Léger, installée à Nice, franchit un nouveau cap avec un investissement de 360.000 euros dans son parc machines et une nouvelle identité graphique, alliant innovation et tradition. Désormais dirigée par Viviane Léger, l’entreprise (8 personnes dans les bureaux et dix dans l’atelier) modernise ses équipements avec une imprimante jet d’encre grand format, une machine feuille à feuille haut de gamme et une machine d’ennoblissement pour des finitions raffinées. Forte de son savoir-faire, elle a cherché à répondre aux besoins variés de l’agroalimentaire, de la santé et de l’administration, tout en maintenant son engagement envers la qualité et l’environnement, certifié par ISO 9001 et Imprim’Vert. Membre de l’UNIIC et de l’UNFEA, Pierotti & Léger soutient la valorisation du secteur papetier en France tout en poursuivant son développement en tant qu’industriel responsable et innovant.