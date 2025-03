Nice : Inalve, 5.000ème entreprise accélérée par Bpifrance

La 5.000ème entreprise accélérée par Bpifrance est niçoise. Il s’agit d’Inalve, dirigée par Véronique Raoul. La startup a été célébrée début juin au Cirque d’Hiver à l’occasion des "Grandes Retrouvailles", un événement organisé pour les "Accélérés" de Bpifrance, sept ans après le lancement de ce dispositif. (Photo DR : Véronique Raoul en compagnie de Nicolas Dufourcq, lors des Grandes Retrouvailles).

Inalve, qui produit des micro-algues pour l’alimentation animale, a rejoint les accélérateurs Deeptech et Néo Start-up industrielles lancés en 2017. Plus de 200 accélérateurs sont depuis déployés. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a également célébré lors de cette journée 20.000 missions de conseil et plus de 180 000 dirigeants formés. Il a également annoncé le prochain objectif : atteindre les 10 000 accélérés d'ici 2029.

“Les Accélérateurs sont la sauce secrète de Bpifrance”, a-t-il résumé, rappelant qu’à travers cet accompagnement, unique en Europe, “nous donnons les moyens aux dirigeantes et dirigeants accélérés de transformer durablement leur entreprise pour répondre aux enjeux économiques et sociétaux nécessaires à leur croissance, sur des sujets tels que la transition écologique ou l’intelligence artificielle”.