Nice : Inalve lève 2 M€ pour mettre ses microalgues au service de l’aquaculture

Dans ces temps qui deviennent plus difficiles pour les levées de fonds, une belle opération réussie par Inalve. Leader dans la production de microalgues à partir de biofilms, la startup niçoise annonce la clôture d'un tour de table de 2 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par Blue Forward FundTM de Seventure Partners (France). Des investisseurs existants tels que Kreaxi et Angelor ont également participé. (Photo DR : des microalgues pour améliorer la productivité des écloseries en aquaculture).

Construire une industrie des microalgues hautement performante

Fondée en 2016, Inalve a développé un processus propriétaire unique pour la culture de microalgues sur des convoyeurs rotatifs, en utilisant un minimum d'eau, en maximisant l'exposition à la lumière et en réduisant la contribution au changement climatique par rapport aux systèmes de culture traditionnels. L'entreprise vise à construire une industrie des microalgues hautement performante qui équilibre les impacts économiques, environnementaux et sociaux.

“Grâce à notre procédé innovant, notre objectif est de produire de grands volumes de microalgues avec une qualité constante, des caractéristiques nutritionnelles améliorées, un approvisionnement continu, des prix compétitifs et en même temps de réduire de manière significative l'empreinte environnementale de la production de microalgues”, explique Véronique Raoul, Pdg d’Inalve. L’investissement de Blue Forward FundTM va lui permettre d’accélérer la croissance, tant sur le plan financier qu'opérationnel.

A la base d'une alimentation saine pour nourrir la population mondiale

Les microalgues, riches en nutriments et en protéines, ont le potentiel de répondre à de nombreux défis mondiaux, parmi lesquels : une alimentation saine pour tous, la capture du CO2, les produits chimiques et les médicaments, le traitement des eaux usées, les biocarburants et les bioplastiques. Inalve a choisi de s'attaquer en premier lieu à la nécessité d'une alimentation saine pour tous, tout en préservant les écosystèmes.

Avec une population mondiale qui devrait atteindre 10 milliards d'habitants en 2050, les sources d'alimentation durables sont cruciales. L'aquaculture, un secteur mis en avant par la FAO pour son potentiel en matière de sécurité alimentaire durable, a besoin de solutions efficaces pour nourrir les larves qui, dans la nature, consomment des microalgues.

Concentrer l'énergie sur la toute première étape de la chaîne aquacole : les écloseries

Pour Inalve, il est important de concentrer son énergie sur la toute première étape de la chaîne aquacole, car il s'agit d'un moyen efficace d'améliorer de manière significative les performances de l'aquaculture, et donc d'augmenter en volume et en qualité l'offre alimentaire tout en réduisant le besoin de pêche et en préservant la biodiversité des océans. Le processus innovant d'Inalve permet de cultiver des microalgues tout en préservant les ressources naturelles et de commercialiser de manière rentable un produit unique : des microalgues vivantes sous forme concentrée, riches en ingrédients santé.

Cela permet non seulement d'améliorer la productivité des écloseries en aquaculture (taux de survie, vitesse de croissance, taux de reproduction, résistance au stress, etc.), mais aussi de simplifier la logistique, d'améliorer la biosécurité des fermes aquacoles et de garantir le respect de la chaîne alimentaire naturelle pour les consommateurs.